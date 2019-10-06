Зеленский хочет снова стать юмористом через пять лет

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает в ближайшие годы вернуться в созданную им же юмористическую студию «Квартал 95». Об этом рассказала подруга главы государства актриса Елена Кравец в интервью программе «Светская жизнь» в эфире телеканала «1+1» (подконтролен олигарху Игорю Коломойскому).
«Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться», — именно такую фразу услышала артистка от главы государства во время телефонного разговора, чем и поделилась.
Кравец добавила, что, несмотря на свой новый пост, Зеленский до сих пор состоит в чатах участников «Квартала 95» и не остается безучастным к деятельности студии. Так, он вычитывает шутки сценаристов шоу, касающиеся себя или его супруги.
Ранее «URA.RU» писало о том, что украинский юморист Евгений Кошевой, являющийся близким другом Зеленского, является одним из основных кандидатов на пост мэра Киева. Ранее комик прославился своими многочисленными пародиями на нынешнего киевского градоначальника Виталия Кличко. «Пока наиболее вероятная кандидатура на пост мэра от партии Владимира Зеленского „Слуга народа“ — актер из „Квартала“ Евгений Кошевой (он же Лысый, который пародировал Виталия Кличко)», — пишет украинское издание Strana.ua. Помимо Кошевого, соратники Зеленского рассматривают вариант выдвижения в мэры Киева медиаменеджера Андрея Ткаченко.