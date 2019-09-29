Ближайший друг Зеленского, пародировавший Кличко, может стать мэром Киева

Евгений Кошевой считается одним из претендентов на пост главы столицы Украины Фото: страница Е. Кошевого в Instagram

Известный украинский юморист Евгений Кошевой, являющийся близким другом президента страны Владимира Зеленского, является одним из основных кандидатов на пост мэра Киева. Ранее комик прославился своими многочисленными пародиями на нынешнего киевского градоначальника Виталия Кличко.

«Пока наиболее вероятная кандидатура на пост мэра от партии Владимира Зеленского „Слуга народа“ — актер из „Квартала“ Евгений Кошевой (он же Лысый, который пародировал Виталия Кличко)», — пишет украинское издание Strana.ua. Помимо Кошевого, соратники Зеленского рассматривают вариант выдвижения в мэры Киева медиаменеджера Андрея Ткаченко, однако проблемой тут может стать отсутствие у него узнаваемости среди горожан.

Ранее правительство Украины одобрило увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). При этом Кличко заявил, что не планирует покидать пост мэра столицы Украины и будет баллотироваться на второй срок на выборах в 2020 году. Решение о своем отстранении от должности политик называет «незаконным».