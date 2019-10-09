09 октября 2019

Путин оценил работу ЦИК на выборах

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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин оценил работу Эллы Памфиловой на выборах 2019 годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Центризбирком России профессионально разбирался со всеми спорными ситуациями во время сентябрьских выборов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

«Я видел, как профессионально и как объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со всеми спорными делами», — приводит ТАСС слова главы государства, который также выразил надежду, что суды тоже вынесут справедливые решения по имеющимся жалобам.

Памфилова, в свою очередь, сказала, что в целом избирательная кампания прошла «довольно хорошо», отметив две «горячие точки» — Москву и Санкт-Петербург. Выборы в последнем городе Памфилова назвала «беспрецедентными по цинизму и нарушениям».

На выборах губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября, как напоминает RT, победил Александр Беглов. За него проголосовали 64,43% избирателей.

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