Путин оценил работу ЦИК на выборах

Центризбирком России профессионально разбирался со всеми спорными ситуациями во время сентябрьских выборов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
«Я видел, как профессионально и как объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со всеми спорными делами», — приводит ТАСС слова главы государства, который также выразил надежду, что суды тоже вынесут справедливые решения по имеющимся жалобам.
Памфилова, в свою очередь, сказала, что в целом избирательная кампания прошла «довольно хорошо», отметив две «горячие точки» — Москву и Санкт-Петербург. Выборы в последнем городе Памфилова назвала «беспрецедентными по цинизму и нарушениям».
На выборах губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября, как напоминает RT, победил Александр Беглов. За него проголосовали 64,43% избирателей.