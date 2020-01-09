08 января 2020

СМИ сообщили о ракетном обстреле Багдада в зоне, где находится американское посольство

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, взрыв, огонь пламя, клуб дыма
Это не первая атака на «зеленую зону» Багдада, где расположено американское посольствоФото: depositphotos.com

Центр Багдада, так называемая «зеленая зона», подвергся очередному ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.

«Две ракеты приземлились в „зеленой зоне“ в центре Багдада», — передает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежных журналистов. В этой зоне, напомним, расположено американское посольство, а также представительства других стран.

По информации СМИ, ракет могло быть не две, а три. Официальных подтверждений обстрела пока не поступало.

Ранее «зеленая зона» столицы Ирака подвергалась ракетному обстрелу 4 января. На следующий день атака повторилась, а ее целью было названо американское представительство.

Конфликт на Ближнем Востоке, напомним, начался после гибели иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Чиновник был убит в результате авиаудара, санкционированного лично президентом США Дональдом Трампом.

После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону, на что американский лидер заявил, что США готовы нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев. В ночь на 8 января Тегеран нанес ракетный удар по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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