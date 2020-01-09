СМИ сообщили о ракетном обстреле Багдада в зоне, где находится американское посольство

Центр Багдада, так называемая «зеленая зона», подвергся очередному ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.
«Две ракеты приземлились в „зеленой зоне“ в центре Багдада», — передает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежных журналистов. В этой зоне, напомним, расположено американское посольство, а также представительства других стран.
По информации СМИ, ракет могло быть не две, а три. Официальных подтверждений обстрела пока не поступало.
Ранее «зеленая зона» столицы Ирака подвергалась ракетному обстрелу 4 января. На следующий день атака повторилась, а ее целью было названо американское представительство.
Конфликт на Ближнем Востоке, напомним, начался после гибели иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Чиновник был убит в результате авиаудара, санкционированного лично президентом США Дональдом Трампом.
После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону, на что американский лидер заявил, что США готовы нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев. В ночь на 8 января Тегеран нанес ракетный удар по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.