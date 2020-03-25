25 марта 2020

Собянин: «Из Куршевеля нам привезли просто чемодан вирусов»

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей
Сергей Собянин попросил жителей вести себя дисциплинированно и соблюдать карантин в ближайшие неделиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Через Москву прошла половина людей, приехавших из-за границы, из Куршевеля они привезли «чемодан вирусов». Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Через Москву прошла половина всех приехавших в Россию из зараженных стран. (…). Многие побывали в Куршевеле и привезли оттуда просто чемодан вирусов», — сказал Собянин. Он попросил жителей соблюдать карантин в ближайшие недели, ведь по его мнению, пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден.

Ранее в Москве умерли два пожилых человека, сдавших положительные тесты на коронавирус. У них была пневмония и ряд сопутствующих болезней. По данным на 25 марта, коронавирус в России выявлен у 658 человек. Новые случаи зафиксированы сразу в 20 регионах, больше всего заболевших в Москве. В связи с этим в Москве все заведения общественного питания будут закрыты в период нерабочей недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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