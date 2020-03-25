Собянин: «Из Куршевеля нам привезли просто чемодан вирусов»

Сергей Собянин попросил жителей вести себя дисциплинированно и соблюдать карантин в ближайшие недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Через Москву прошла половина людей, приехавших из-за границы, из Куршевеля они привезли «чемодан вирусов». Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Через Москву прошла половина всех приехавших в Россию из зараженных стран. (…). Многие побывали в Куршевеле и привезли оттуда просто чемодан вирусов», — сказал Собянин. Он попросил жителей соблюдать карантин в ближайшие недели, ведь по его мнению, пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден.

Ранее в Москве умерли два пожилых человека, сдавших положительные тесты на коронавирус. У них была пневмония и ряд сопутствующих болезней. По данным на 25 марта, коронавирус в России выявлен у 658 человек. Новые случаи зафиксированы сразу в 20 регионах, больше всего заболевших в Москве. В связи с этим в Москве все заведения общественного питания будут закрыты в период нерабочей недели.