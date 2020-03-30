После совещания Путина с полпредами власти закроют вопрос с фейками о коронавирусе

Президент вновь уделил время теме коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин указал подчиненным способ, который может положить конец распространению дезинформации о ситуации с коронавирусом в стране. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

В понедельник, 30 марта, президент провел с полпредами совещание, посвященное борьбе с коронавирусом. В ходе своего выступления Путин подчеркнул важность оперативного информирования россиян о развитии ситуации и принимаемым властями мерам. «Это самый лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы», — резюмировал глава государства.

Президент показал чиновникам, насколько важно разговаривать с людьми и объяснять им смысл происходящего, считает Алексей Мартынов: «Информация не просто должна быть исчерпывающей и публичной, но она также должна быть централизованной. Это важно, чтобы не было разночтений». По его словам, еще один ключевой момент, сформулированный на совещании с полпредами — строгие меры против коронавируса окажутся эффективны только, если они будут универсальными: «Не может быть так, что в одном регионе — одни меры, во втором — другие, а в третьем вообще ничего нет».

Политолог также обратил внимание на то, что совещание президента со своими представителями в федеральных округах проводилось в формате онлайн-конференции. «Один из уроков пандемии — расширение применения новых интерактивных технологий», — отметил Мартынов.

Как ранее сообщало URA.RU, президент в ходе совещания также призвал пенсионеров не покидать свои дома, назвав несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом преступной халатностью.