15 июня 2020

Ученые вывели «формулу смерти» больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в окружной «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии». Сургут, реанимация
Высокий риск летального исхода от коронавируса можно вычислить с помощью простого исследования Фото: Алексей Андронов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Китайские ученые разработали новый маркер, который может указать на высокий риск летального исхода от коронавирусной инфекции пациентов в реанимации. Российские медики отмечают, что расчет по маркеру доступен в любой городской больнице.

За основу исследования ученые взяли смертность среди более полутора сотен пациентов в течение 28 дней после их поступления в больницу. Они выяснили, что у выживших было высокое количество лимфоцитов в крови, а также низкий уровень интерлейкина-6 (ИЛ-6 — медиатор в острой фазе воспаления — прим.ред.), пишут «Известия». Китайские ученые уверены, что их наблюдения будут использованы для выявления пациентов с высоким риском смерти, которые нуждаются в более своевременной терапии на ранней стадии COVID-19.

Российские медики считают, что формулу можно использовать не только для выявления тяжелых больных при коронавирусной пневмонии. Маркер также будет эффективен у больных с синдромом системного воспалительного ответа. По их мнению, плюсом нового исследования является и то, что лимфоциты можно сдать везде, а ИЛ-6 определяется реакцией иммунофлюоресценции, также доступной в любой городской больнице.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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