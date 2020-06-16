Ученые вывели «формулу смерти» больных коронавирусом

Китайские ученые разработали новый маркер, который может указать на высокий риск летального исхода от коронавирусной инфекции пациентов в реанимации. Российские медики отмечают, что расчет по маркеру доступен в любой городской больнице.
За основу исследования ученые взяли смертность среди более полутора сотен пациентов в течение 28 дней после их поступления в больницу. Они выяснили, что у выживших было высокое количество лимфоцитов в крови, а также низкий уровень интерлейкина-6 (ИЛ-6 — медиатор в острой фазе воспаления — прим.ред.), пишут «Известия». Китайские ученые уверены, что их наблюдения будут использованы для выявления пациентов с высоким риском смерти, которые нуждаются в более своевременной терапии на ранней стадии COVID-19.
Российские медики считают, что формулу можно использовать не только для выявления тяжелых больных при коронавирусной пневмонии. Маркер также будет эффективен у больных с синдромом системного воспалительного ответа. По их мнению, плюсом нового исследования является и то, что лимфоциты можно сдать везде, а ИЛ-6 определяется реакцией иммунофлюоресценции, также доступной в любой городской больнице.