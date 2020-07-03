02 июля 2020
01 июля 2020

Самое актуальное в Тюменской области к 3 июля. Еще два кандидата пойдут на довыборы, тюменцы прошли тесты на антитела к COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Тюмень, областная дума, облдума тюмень
Еще два кандидата подали документы на довыборы в облдуму Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В облдуму идут еще два кандидата, в регионе прошло исследование на антитела к коронавирусу, в области изменилась система выплат больничных, ФСБ изъяло документы по ДТП. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 3 июля — в обзоре URA.RU:

Избирком области зарегистрировал еще двух кандидатов

  • Избирательная комиссия Тюменской области зарегистрировала кандидатов от КПРФ и «Единой России» на довыборы в Тюменскую областную думу.
  • По одномандатному округу №17 документы подали депутаты гордумы Александр Чепик (КПРФ) и Юрий Баранчук (ЕР).

Тюменская область перешла на прямые выплаты пособий

  • Новый механизм взаимодействия между Фондом социального страхования, работодателем и работником запущен в Тюменской области.
  • Теперь, больничные, пособия и выплаты связанные с рождением ребенка будут идти напрямую из регионального отделения Фонда социального страхования РФ, а не из бухгалтерии работодателя.
  • Такая система введена в связи с тем, что, в период кризиса не все работодатели могут выплачивать деньги своим сотрудникам в полном объеме.

Тюменцы поучаствовали в тестировании на антитела к коронавирусу

  • 2758 жителей Тюменской области поучаствовали в исследовании популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции.
  • Исследование провели среди детей и взрослых вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19.
  • Тестирование в пилотном режиме проводилось среди жителей Санкт-Петербурга, Тюменской области и Хабаровского края.

ФСБ изъяло дело о резонансном ДТП в Ишиме

  • Уголовное дело о ДТП в Ишиме, которое совершил 28 июня нетрезвый житель ЯНАО, изъяли представители ФСБ.
  • По информации источников, гражданин, совершивший автоаварию, в которой пострадали четыре человека, является бывшим сотрудником ведомства.
  • Ранее, суд Ишима отказался заключать его под стражу.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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