Еще два кандидата подали документы на довыборы в облдуму Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В облдуму идут еще два кандидата, в регионе прошло исследование на антитела к коронавирусу, в области изменилась система выплат больничных, ФСБ изъяло документы по ДТП. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 3 июля — в обзоре URA.RU:

Избирком области зарегистрировал еще двух кандидатов

Избирательная комиссия Тюменской области зарегистрировала кандидатов от КПРФ и «Единой России» на довыборы в Тюменскую областную думу.

По одномандатному округу №17 документы подали депутаты гордумы Александр Чепик (КПРФ) и Юрий Баранчук (ЕР).

Тюменская область перешла на прямые выплаты пособий

Новый механизм взаимодействия между Фондом социального страхования, работодателем и работником запущен в Тюменской области.

Теперь, больничные, пособия и выплаты связанные с рождением ребенка будут идти напрямую из регионального отделения Фонда социального страхования РФ, а не из бухгалтерии работодателя.

Такая система введена в связи с тем, что, в период кризиса не все работодатели могут выплачивать деньги своим сотрудникам в полном объеме.

Тюменцы поучаствовали в тестировании на антитела к коронавирусу

2758 жителей Тюменской области поучаствовали в исследовании популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции.

Исследование провели среди детей и взрослых вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19.

Тестирование в пилотном режиме проводилось среди жителей Санкт-Петербурга, Тюменской области и Хабаровского края.

ФСБ изъяло дело о резонансном ДТП в Ишиме

Уголовное дело о ДТП в Ишиме, которое совершил 28 июня нетрезвый житель ЯНАО, изъяли представители ФСБ.

По информации источников, гражданин, совершивший автоаварию, в которой пострадали четыре человека, является бывшим сотрудником ведомства.

Ранее, суд Ишима отказался заключать его под стражу.