В Германии предупредили об угрозе банкротства Украины

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Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что с началом демонтажа Газпромом своих труб на территории страны, Украина лишается дополнительного источника дохода . Вместе с этими событиями, приостановка выпуска облигаций, может нанести существенный удар по экономике страны.

В четверг Нацбанк Украины через инвестиционные банки Goldman Sachs и JP Morgan заявил о выпуске 12-летних облигаций с доходностью от 7,3 до 7,4%. Сами облигации готовились к размещению на Лондонской фондовой бирже 8 июля. Однако, по информации журналистов, выпуск был приостановлен после отставки Смолия.

«Украине снова грозит государственное банкротство из-за задолженности перед иностранными кредиторами в несколько миллиардов долларов. Уже в этом году страна должна рефинансировать старые кредиты с истекающим сроком погашения на 17 миллиардов долларов», — сообщает агентство.

Из-за неожиданной отставки главы Нацбанка Якова Смолия и приостановки выпуска еврооблигаций, Украине может грозить банкротство. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

В этом году Украина должна оплатить долги в несколько миллиардов долларов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

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