05 июля 2020

В Германии предупредили об угрозе банкротства Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза, переговоры, зеленский владимир, евросовет, туск дональд
В этом году Украина должна оплатить долги в несколько миллиардов долларов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Из-за неожиданной отставки главы Нацбанка Якова Смолия и приостановки выпуска еврооблигаций, Украине может грозить банкротство. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

«Украине снова грозит государственное банкротство из-за задолженности перед иностранными кредиторами в несколько миллиардов долларов. Уже в этом году страна должна рефинансировать старые кредиты с истекающим сроком погашения на 17 миллиардов долларов», — сообщает агентство.

В четверг Нацбанк Украины через инвестиционные банки Goldman Sachs и JP Morgan заявил о выпуске 12-летних облигаций с доходностью от 7,3 до 7,4%. Сами облигации готовились к размещению на Лондонской фондовой бирже 8 июля. Однако, по информации журналистов, выпуск был приостановлен после отставки Смолия.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что с началом демонтажа Газпромом своих труб на территории страны, Украина лишается дополнительного источника дохода. Вместе с этими событиями, приостановка выпуска облигаций, может нанести существенный удар по экономике страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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