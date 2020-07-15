В Центробанке предупредили о росте цен в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Супермаркет
В докладе отмечают, что концу 2020 года из-за повышения цен вырастет и инфляция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Цены на непродовольственные товары и услуги повысятся из-за ослабления пандемии. Об этом говорится в выпуске информационно-аналитического комментария «Динамика потребительских цен», опубликованном на сайте Банка России.

«Временный рост цен может отразить, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале этого года», — говорится в докладе.

По словам экспертов, после этого цены вернутся на более низкий уровень. «Преобладающим фактором станет влияние слабого спроса — как внутреннего, так и внешнего», — сообщается в докладе. В Центральном банке считают, что такое временное подорожание поможет сохранить низкие цены на другие группы товаров.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...