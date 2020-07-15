В Центробанке предупредили о росте цен в России

Цены на непродовольственные товары и услуги повысятся из-за ослабления пандемии. Об этом говорится в выпуске информационно-аналитического комментария «Динамика потребительских цен», опубликованном на сайте Банка России.
«Временный рост цен может отразить, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале этого года», — говорится в докладе.
По словам экспертов, после этого цены вернутся на более низкий уровень. «Преобладающим фактором станет влияние слабого спроса — как внутреннего, так и внешнего», — сообщается в докладе. В Центральном банке считают, что такое временное подорожание поможет сохранить низкие цены на другие группы товаров.
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