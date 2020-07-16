Власти обсуждают идею отпускать медработников на пенсию досрочно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 16 июля, — 218-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 128-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, общее число зараженных по всему миру достигло 13 710 311 (+234 833 за последние сутки). Количество выздоровевших пациентов превысило отметку в 8 млн (+184 774). Жертвами пандемии стали 587 182 человек (+5 650).

Антирейтинг стран-лидеров по числу инфицированных не изменился. На первом месте по-прежнему США (3 616 747), на втором — Бразилия (1 970 909), а тройку лидеров замыкает Индия (970 169). Россия занимает четвертую строчку в списке с 746 851 случаем заражения.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии Новосибирска получили антитела, которые нейтрализуют COVID-19. Это позволит в будущем создавать средства для профилактики вируса и совершенствовать препараты.

Первая группа добровольцев, которая испытывала на себе вакцину, выписана из клиники. Люди перенесли лекарство хорошо. Одна из участниц испытаний рассказала журналистам, что за это ей заплатили около 100 тысяч рублей.

Коронавирус в России

Уровень смертности от COVID-19 в России на порядок ниже, чем в других странах. Летальность, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, составляет 2,3%. Между тем, несмотря на снижение общего числа зараженных, в РФ еще не выработался коллективный иммунитет к коронавирусу. Так считает вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Основным условием для этого является появление антител у половины населения, в то время как сейчас иммунитет выявлен лишь у 26%.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал провести модернизацию инфекционной службы в стране. Это нужно, чтобы обеспечить стабильное оказание плановой помощи как в обычное время, так и в случае появления «новых угроз». Политик уверен, что в целом российская система здравоохранения справилась в повышенной нагрузкой, но пандемия показала ее слабые стороны.

Правительство России, в свою очередь, начало работать над восстановлением международного авиасообщения. Рейсы пустят в те страны, где число инфицированных не превышает 40 на 100 тысяч жителей, а среднесуточный прирост заражений будет не выше 1%, а показатель распространения вируса — не выше 1 пункта. Одной из первых стран, возможно, станет Турция. Главы двух государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поручили профильным ведомствам начать работу в этом направлении.

Также власти обсуждают возможность разрешить медработникам, которые задействованы в борьбе с пандемией, досрочно уйти на пенсию. Минтруд уже подготовил соответствующее постановление, а в профильном комитете Госдумы и парламентских фракциях идею предварительно поддержали.

В Екатеринбурге тем временем намечается серьезный скандал. Есть подозрения, что в городе занижают статистику по числу зараженных. Представитель Роспотребнадзора накануне заявила, что данные по зараженным, которые поступают в городской оперативный штаб, не соответствуют сведениям, которые получает ведомство. Сейчас в ситуации разбираются «компетентные органы».

Коронавирус в мире

Вероятность развития ишемического инсульта у зараженных коронавирусом в 7,6 раз выше, чем у больных гриппом. к такому выводу пришли неврологи из Научно-исследовательского института мозга и сознания Фейла Фэмили, изучив данные 1916 больных COVID-19.

Команда исследователей из Оксфордского университета получила положительные результаты тестирования вакцины. Препарат способствует повышению иммунитета, но окончательные выводы будут сделаны после третьей, финальной стадии испытаний.

Олимпиада в Токио, перенесенная на июль 2021 года из-за распространения вируса по всему миру, обязательно состоится . Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.