Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

Библиотеки обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские библиотеки обязали соблюдать возрастную маркировку при выдаче книг посетителям. Об этом говорится в приказе Министерства культуры РФ.

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства. Также в библиотеках должны быть разделены детские и взрослые книги.

Изменения коснутся и детских библиотек. В них, согласно приказу, должны «обеспечить недоступность» для несовершеннолетних к книгам, на которых есть маркировка «18+» или «запрещено для детей». В документе отмечается, что в случае отказе выдачи книги из-за возраста, сотрудник библиотеки должен предложить продукцию, которая подходит по возрасту юному читателю.

Ранее депутаты Госдумы РФ переработали законопроект об изменении возрастной маркировки произведений литературы, кино и искусства. Документ предлагает ввести более общую систему рекомендаций без указания конкретного возраста, передает «Федеральное агентство новостей».