Названа причина аварии в Крыму, в которой погибли восемь человек

Водитель микроавтобуса, столкнувшегося с грузовиком в Крыму, был трезв, но мало спал. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Водитель микроавтобуса был трезв, однако он мало спал. Режим труда и отдыха им не соблюдался», — передает издание. По данным МВД по Республике Крым, водитель мог уснуть за рулем, из-за чего врезался в идущий впереди грузовик.
Ранее сообщалось, что в Крыму на автодороге «Таврида рядом с селом Русаковка микроавтобус Mercedes Sprinter, двигавшийся в сторону Симферополя, врезался в «КамАЗ» с прицепом. В салоне находились 15 пассажиров. В результате стокновения восемь человек погибли, есть пострадавшие, в том числе, дети. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, передает агентство Nation News.
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