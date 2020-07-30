30 июля 2020

Названа причина аварии в Крыму, в которой погибли восемь человек

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Осмотр тестового образца электробуса главой города Шуваловым Вадимом. Сургут, водитель автобуса, руль, элетробус, руки на руле
Водитель недостаточно отдыхал в дороге Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Водитель микроавтобуса, столкнувшегося с грузовиком в Крыму, был трезв, но мало спал. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Водитель микроавтобуса был трезв, однако он мало спал. Режим труда и отдыха им не соблюдался», — передает издание. По данным МВД по Республике Крым, водитель мог уснуть за рулем, из-за чего врезался в идущий впереди грузовик.

Ранее сообщалось, что в Крыму на автодороге «Таврида рядом с селом Русаковка микроавтобус Mercedes Sprinter, двигавшийся в сторону Симферополя, врезался в «КамАЗ» с прицепом. В салоне находились 15 пассажиров. В результате стокновения восемь человек погибли, есть пострадавшие, в том числе, дети. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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