30 июля 2020

В Крыму семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на трассе в Крыму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком. Семь человек погибли.

«Микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли семь пассажиров», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники. Также в результате происшествия восемь пассажиров пострадали, в их числе двое детей. Сейчас им оказывается помощь в медучреждении.

По данным издания, ДТП произошло рядом с Белогорском. По предварительной информации столкновение произошло из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. «В результате ДТП погибли восемь человек, четыре человека пострадали», — цитирует пресс-службу МВД по республике «Российская газета».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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