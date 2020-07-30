В Крыму семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Авария произошла на трассе в Крыму
В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком. Семь человек погибли.
«Микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли семь пассажиров», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники. Также в результате происшествия восемь пассажиров пострадали, в их числе двое детей. Сейчас им оказывается помощь в медучреждении.
По данным издания, ДТП произошло рядом с Белогорском. По предварительной информации столкновение произошло из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. «В результате ДТП погибли восемь человек, четыре человека пострадали», — цитирует пресс-службу МВД по республике «Российская газета».
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