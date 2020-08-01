Спущенная маска в магазинах приравнивается к отсутствию маски Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор будет закрывать торговые центры и магазины московского района Марьина роща, если персонал и покупатели откажутся носить маски и перчатки, а в помещениях не окажется дезинфицирующих средств и ламп для обработки воздуха. Об этом предупредила замглавы управы района Лариса Кочергина.

«Главному санитарному врачу Москвы дано распоряжение закрывать торговые объекты при нахождении покупателей или персонала магазинов без масок и перчаток», — говорится в обращении, копия которого есть в распоряжении редакции URA.RU. В документе уточняется, что спущенная маска приравнивается к отсутствию маски.

Рейды с фотофиксацией начались с 30 июля, закрывать торговые объекты Роспотребнадзор будет на основании фотоматериалов. Управа района просит представителей магазинов установить на входных дверях предупреждающие плакаты и принять меры по недопущению нарушений санитарных правил.

Ранее в администрации Москвы заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице. За минувшие сутки выздоровели 1 413 пациентов. Также с 1 августа в Москве начали работу кинотеатры, сообщает RT.

Роспотребнадзор получил распоряжение закрывать магазины за нарушения

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