Самое важное в России на 3 августа. МИД РФ потребовал от Белоруссии освободить россиян, снижен минимальный взнос по ипотеке, Минфин обложит налогом офшорные счета

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Клипарт. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
МИД России потребовал объективного расследования присутствия россиян в Белоруссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский консул в Белоруссии объяснил появление россиян под Минском — Польша оштрафовала «Газпром» — Минфин расторгнет соглашение об офшорах с Кипром — у главы СК появились новые заместители — снижен минимальный взнос по ипотеке — мигрантам будет сложнее получить разрешение на работу. Все самые интересные и важные новости России на 3 августа — в обзоре URA.RU:

Консул России в Белоруссии объяснил присутствие арестованных россиян в Минске, МИД РФ потребовал освободить задержанных

  • Задержанные в Белоруссии россияне направлялись транзитом через Минск в одну из стран Латинской Америки. Об этом заявил российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев. По его словам, 25 июля они должны были вылететь из Минска в Стамбул, а уже оттуда отправиться в Латинскую Америку.
  • Задержание россиян на территории Белоруссии не имеет под собой никаких оснований. По словам замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко, Россия придерживается принципов невмешательства в политику и внутренние процессы других стран. МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания россиян в республике. Власти России настаивают на объективном совместном расследовании.

Польша оштрафовала «Газпром»

  • В Польше оштрафовали «Газпром» на 57 млн долларов из-за строительства «Северного потока — 2». Управление по охране конкуренции и потребителей Польши объяснило штраф отказом российской компании от сотрудничества с польской стороной.

Минфин РФ обложит налогом офшорные счета, доходы бизнесменов побили 20-летний антирекорд

В России поднимут налогооблагаемую сумму вкладов и снизят первоначальный ипотечный взнос

Дмитрий Медведев и его супруга получат дипломатические паспорта

У главы СК России появятся новые заместители

Для мигрантов усложнят получение права на работу в России

ФСБ не связывает уголовное дело Сафронова с его журналисткой деятельностью, футболистам Кокорину и Мамаеву смягчили приговоры

  • Уголовное дело в отношении арестованного советника главы корпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова не связано с его журналисткой деятельностью. Об этом заявили представители ФСБ. В отношении Сафронова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена». Журналиста подозревают в том, что он работал на чешские спецслужбы.
  • Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию. Суд оправдал футболистов по статье о хулиганстве, а также смягчил приговор Мамаеву, тренеру Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину.

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