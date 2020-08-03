МИД России потребовал объективного расследования присутствия россиян в Белоруссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский консул в Белоруссии объяснил появление россиян под Минском — Польша оштрафовала «Газпром» — Минфин расторгнет соглашение об офшорах с Кипром — у главы СК появились новые заместители — снижен минимальный взнос по ипотеке — мигрантам будет сложнее получить разрешение на работу. Все самые интересные и важные новости России на 3 августа — в обзоре URA.RU:

Консул России в Белоруссии объяснил присутствие арестованных россиян в Минске, МИД РФ потребовал освободить задержанных

Задержанные в Белоруссии россияне направлялись транзитом через Минск в одну из стран Латинской Америки. Об этом заявил российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев. По его словам, 25 июля они должны были вылететь из Минска в Стамбул, а уже оттуда отправиться в Латинскую Америку.

Задержание россиян на территории Белоруссии не имеет под собой никаких оснований. По словам замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко, Россия придерживается принципов невмешательства в политику и внутренние процессы других стран. МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания россиян в республике. Власти России настаивают на объективном совместном расследовании.



Польша оштрафовала «Газпром»

В Польше оштрафовали «Газпром» на 57 млн долларов из-за строительства «Северного потока — 2». Управление по охране конкуренции и потребителей Польши объяснило штраф отказом российской компании от сотрудничества с польской стороной.



Минфин РФ обложит налогом офшорные счета, доходы бизнесменов побили 20-летний антирекорд

В России поднимут налогооблагаемую сумму вкладов и снизят первоначальный ипотечный взнос

Дмитрий Медведев и его супруга получат дипломатические паспорта

Зампредседателя Совбеза РФ, бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его супруга получат дипломатические паспорта с правом облегченного и безвизового въезда в ряд стран-участниц Шенгенского соглашения. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.



У главы СК России появятся новые заместители

Президент РФ Владимир Путин определился с кандидатурами на должность заместителей руководителя Следственного комитета РФ. Ими стали генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев и генерал-майор юстиции Николай Ущапковский.



Для мигрантов усложнят получение права на работу в России

Правительство РФ обсуждает возможность усложнения процедуры получения права на работу для трудовых мигрантов. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Какие меры будут приняты, чиновники пока не раскрывают.



ФСБ не связывает уголовное дело Сафронова с его журналисткой деятельностью, футболистам Кокорину и Мамаеву смягчили приговоры

Уголовное дело в отношении арестованного советника главы корпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова не связано с его журналисткой деятельностью. Об этом заявили представители ФСБ. В отношении Сафронова возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена». Журналиста подозревают в том, что он работал на чешские спецслужбы.

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию. Суд оправдал футболистов по статье о хулиганстве, а также смягчил приговор Мамаеву, тренеру Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину.

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