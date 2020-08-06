Шнуров в матерных стихах высмеял виновников взрыва в Бейруте

По мнению Сергея Шнурова, трагедия произошла из-за безответственности всех людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант, лидер группы «Ленинград» и продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров отреагировал на новость о том, что вероятным владельцем селитры, которая взорвалась в Бейруте, был российский бизнесмен. В своем стихотворении Шнуров заявил, что у безответственности и невнимательности нет расы: по мнению музыканта, в инциденте виновен не только владелец селитры, но и те, кто занимался ее эксплуатацией.

В сочинении, опубликованном в Instagram, Шнуров отмечает, что к произошедшему взрыву были причастны и сварщики (взрыв произошел во время сварочных работ), и люди, которые хранили селитру в неподходящих условиях. «Все пошло опять через ***** (плохо — прим. ред), если принялся за свое дело ***** (безответственный — прим. ред.) интернационал!», — заключил музыкант.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Число погибших от взрыва достигло 100 человек, еще более трех тысяч пострадали.

Изначально предполагалось, что в порту взорвалась пиротехника, но позже глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим опроверг эту версию. По его словам, сдетонировали другие вещества, которые долго хранились. Причиной трагедии назвали взрыв селитры, которая была конфискована у российского бизнесмена. В рамках исследования причин взрыва в порту Бейрута службы безопасности разыскивают россиянина Игоря Гречушкина.

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