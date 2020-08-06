Часть россиян сможет год жить за счет государства

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Россиянам предложили дополнительно выплачивать сумму до величины прожиточного минимума Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В России предложили в течение года оказывать дополнительную финансовую помощь от государства тем граждан, которые остались во время пандемии без работы или их доход оказался ниже прожиточного минимума. Соответствующее предложение направили на рассмотрение в Госдуму депутаты из «Справедливой России».

«Самое время государству протянуть людям руку помощи и ввести дополнительные пособия», — цитирует ТАСС главу партии Сергея Миронова. В тексте законопроекта говорится, что перечисленным категориям граждан должны доплачивать пособия до величины прожиточного минимума, установленного там, где они живут.

Ранее представители ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предполагающий получение выплат в размере 10 тысяч рублей неработающим россиянам, ухаживающим за инвалидами. Они считают, что существующий размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей и является недопустимо низким.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что такие выплаты по уходу за инвалидами должны получать и работающие граждане. По ее словам, если же доход довольно высок, то они могут и отказаться от пособия, «ведь помощь должна оказываться тем, кто действительно в ней нуждается», — приводит слова Волынец агентство Nation News.

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Экономика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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