Автобус с украинскими детьми попал в страшное ДТП в Венгрии

В Венгрии произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились граждане Украины. Пострадали не менее 17 несовершеннолетних. Об этом сообщает консульски отдел посольства Украины.
«В Венгрии, 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар произошла авария с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. В результате аварии пострадали 19 человек, из них 17 — несовершеннолетние граждане Украины», — говорится в сообщении, которое приводит издание «Украинская правда». Кроме того, поступила информация о том, что не менее двух детей получили тяжелые травмы.
Причины ДТП с туристическим автобусом пока не сообщаются. Дополнительная информация о случившемся также отсутствует.
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