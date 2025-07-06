Автобус с украинскими детьми попал в страшное ДТП в Венгрии

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В ДТП пострадало 19 человек, из них 17 несовершеннолетних, сообщают СМИ
В ДТП пострадало 19 человек, из них 17 несовершеннолетних, сообщают СМИ Фото:

В Венгрии произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились граждане Украины. Пострадали не менее 17 несовершеннолетних. Об этом сообщает консульски отдел посольства Украины.

«В Венгрии, 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар произошла авария с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. В результате аварии пострадали 19 человек, из них 17 — несовершеннолетние граждане Украины», — говорится в сообщении, которое приводит издание «Украинская правда». Кроме того, поступила информация о том, что не менее двух детей получили тяжелые травмы.

Причины ДТП с туристическим автобусом пока не сообщаются. Дополнительная информация о случившемся также отсутствует.

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В Венгрии произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились граждане Украины. Пострадали не менее 17 несовершеннолетних. Об этом сообщает консульски отдел посольства Украины. «В Венгрии, 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар произошла авария с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. В результате аварии пострадали 19 человек, из них 17 — несовершеннолетние граждане Украины», — говорится в сообщении, которое приводит издание «Украинская правда». Кроме того, поступила информация о том, что не менее двух детей получили тяжелые травмы. Причины ДТП с туристическим автобусом пока не сообщаются. Дополнительная информация о случившемся также отсутствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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