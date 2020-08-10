Переносчиков смертельного вируса из Китая нашли в России

Клещи, которые являются переносчиками выявленного в Китае нового вируса SFTS, обитают в России. Об этом рассказал вирусолог Михаил Щелканов.
«Эти клещи обитают на территории нашей страны, но вирус в них мы не нашли», — сообщил Щелканов. Он подчеркнул, что требуются более широкие исследования, чтобы убедиться в отсутствии возбудителя. Специалист рассказал, что летальность от SFTS достигает 30%, что говорит о серьезной опасности болезни.
Клещей данного вида обнаружили у диких кабанов. Антитела к SFTS нашли у коз и овец, крупного рогатого скота, собак и кошек, кур, грызунов и свиней. Щелканов отметил, нет доказательств того, что вирус может вызывать заболевания у животных, пишут «Известия».
В Китае распространяется новый смертельный вирус. Впервые о заболевании узнали в 2011 году. Тогда выяснилось, что люди подхватывают инфекцию от клещей, но она может передаваться и от человека к человеку через кровь и гной, передает телеканал 360. Вирусолог Евгения Тарасова заявила, что в условиях действующих ограничений по коронавирусу вероятность проникновения в Россию SFTS низкая.
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