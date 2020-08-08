Вирусолог оценил вероятность распространения нового вируса SFTS

В условиях действующих ограничений и закрытых границ вероятность проникновения в Россию из Китая нового вируса SFTS низка. С таким мнением выступила вирусолог Евгения Тарасова.
«В условиях карантинных мер и закрытых границ вероятность того, что зараза перекочует к нам, минимальна», — заявила Тарасова в беседе с «Вечерней Москвой». По ее словам, новый вирус в действительности существует уже давно, а очаги его распространения находятся только в Китае.
Обнаруженный в Китае вирус SFTS принадлежит к группе буньявирусов, пояснила вирусолог. Инфекции этого типа распространяют насекомые, грызуны, членистоногие и млекопитающие. Передается вирус через кровь, гной и укусы, попадая на слизистую.
Ранее сообщалось, что в некоторых районах Китая был обнаружен вирус SFTS. Им заразилось уже несколько десятков человек, передает агентство Nation News.
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