08 августа 2020

Вирусолог оценил вероятность распространения нового вируса SFTS

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медицинский клипарт. Магнитогорск, отдых, скорая медицинская помощь, фельдшеры, коронавирус, ковид, противочумной костюм
Китайские ученые обнаружили новый вирус SFTS Фото: Илья Московец © URA.RU

В условиях действующих ограничений и закрытых границ вероятность проникновения в Россию из Китая нового вируса SFTS низка. С таким мнением выступила вирусолог Евгения Тарасова.

«В условиях карантинных мер и закрытых границ вероятность того, что зараза перекочует к нам, минимальна», — заявила Тарасова в беседе с «Вечерней Москвой». По ее словам, новый вирус в действительности существует уже давно, а очаги его распространения находятся только в Китае.

Обнаруженный в Китае вирус SFTS принадлежит к группе буньявирусов, пояснила вирусолог. Инфекции этого типа распространяют насекомые, грызуны, членистоногие и млекопитающие. Передается вирус через кровь, гной и укусы, попадая на слизистую.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Китая был обнаружен вирус SFTS. Им заразилось уже несколько десятков человек, передает агентство Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...