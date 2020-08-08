Вирус SFTS передается через укусы насекомых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Китае распространяется новый смертельный вирус SFTS, передающийся через укусы насекомых. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

«За первую половину текущего года в Китае было выявлено более 60 инфицированных, из них семь умерли», — цитирует издание китайских врачей. По их словам, вирус передается через укусы насекомых. Отмечается, что возможна передача SFTS от человека к человеку через кровь или гной.

Среди симптомов болезни — повышенная температура и кашель. По данным издания, 60% случаев заражения обнаружено в Цзянсу на востоке КНР. Ученые отмечают, что не нужно впадать в панику. Необходимо лишь быть бдительным и соблюдать правила гигиены.

Ранее сообщалось, что в граничащей с Россией Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы. Отмечается, что на карантине находится только один регион — район Улиастай провинции Завхан. Ранее от болезни в Монголии умер 15-летний подросток. За несколько дней до смерти юноша ел мясо сурка, отмечает агентство Nation News.

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