Подводник назвал главный фактор, помешавший спасти «Курск»

Экипаж атомной подводной лодки «Курск», затонувшей в 2000 году, не могли спасти из-за отсутствия необходимой техники. Об этом URA.RU заявил бывший командир подлодки К-219 Игорь Британов.
«Не было техники, чтобы можно было спасти экипаж. Технические сложности наложились. Еще были трещины на спасательном шлюзе. Поэтому не смогли откачать [воду]», — рассказал Британов. Он также отметил, что Россия не сразу обратилась за помощью к Норвегии, у которой было необходимое оборудование. «Все думали, что и так все решится. Ошиблись все», — уточнил собеседник агентства.
Несмотря на то, что крейсер «Петр Великий» и норвежская сейсмическая станция ARCES зафиксировали звук, похожий на подводный взрыв, подлодка не была признана аварийной около шести часов. По словам Британова, замедление с выездом спасателей было вызвано тем, что много времени потребовалось на то, чтобы определить источник звука и найти судно. «Начали совещаться. Пока до верха доложат, а там отдадут приказ, время ушло. Все держат до последнего. Как доложили — так и решают», — подчеркнул эксперт.
12 августа 2000 года в Баренцевом море из-за катастрофы на атомной подлодке «Курск» погибли 118 человек. По версии Генпрокуратуры РФ, причиной происшествия стал взрыв торпеды, случившийся из-за утечки компонентов топлива, напоминает RT. Как выяснил капитан первого ранга Игорь Кудрин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства трагедии, подлодку около шести часов не считали терпящей бедствие несмотря на то, что другие крейсеры зафиксировали звук, который мог быть подводным взрывом.
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