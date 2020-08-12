Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»

Атомная подводная лодка «Курск» затонула во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Атомную подводную лодку «Курск», затонувшую в 2000 году, около шести часов не считали терпящей бедствие несмотря на то, что другие крейсеры зафиксировали звук, который мог быть подводным взрывом. Об этом рассказал капитан первого ранга Игорь Кудрин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели 118 человек на подлодке.

Атомная подлодка «Курск» вышла в район учений в Баренцевом море 10 августа 2000 года. На следующий день крейсер выполнил стрельбу практической ракетой «Гранит», после чего ушел на глубину и направился выполнять торпедные стрельбы. В 06:00 12 августа «Курск» занял позицию, с которой должен атаковать условных противников, среди которых российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». В 08:35 подлодка нанесла условный удар ракетами по кораблям. Через 16 минут командир подлодки капитан первого ранга Геннадий Лячин доложил об этом командованию и сообщил о готовности приступить к торпедным стрельбам. «Это было последнее донесение с „Курска“», — пишет Lenta.ru, ссылаясь на Кудрина.

В 11:09 гидроакустики «Петра Великого» зафиксировали работу гидролокатора подлодки, которая готовилась к торпедной атаке. Спустя 21 минуту флагман уловил другой звук, который был похожим на подводный взрыв, после чего корпус «Петра Великого» ощутил мощный гидродинамический удар, но командование на это не отреагировало. Это явление зафиксировала даже норвежская сейсмическая станция ARCES, которая находилась в 470 километрах от места катастрофы. Даже к 17:00 «Курск» не считали аварийным. Лишь в 17:20 спасательному судну «Михаил Рудницкий» определили готовность к выходу в один час, но в действительности спасатели вышли в море только через восемь часов.

12 августа 2000 года в Баренцевом море из-за катастрофы на атомной подлодке «Курск» погибли 118 человек. По версии Генпрокуратуры РФ, причиной происшествия стал взрыв торпеды, случившийся из-за утечки компонентов топлива.

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