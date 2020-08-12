12 августа 2020
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Самое актуальное в Тюменской области на 13 августа. Отменен карантин для приезжих из-за границы, многодетным семьям выделят земельные участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттедж и земельный участок председателя Общественной палаты ЧО Вячеслава Скворцова. Челябинск
Все многодетные семьи получат земельные участки под строительство до 2023 года Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Обязательный карантин для прибывших из-за рубежа отменен — землю для многодетных семей выделят до 2023 года — к электросети подключат 30 социально значимых учреждений — ТюмГУ откроет технологическую школу. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 13 августа — в обзоре URA.RU:

В регионе отменен карантин для приезжих

Многодетные семьи получат земельные участки

Детсады, школы и больницы обеспечат электричеством

Тюменский университет откроет технологическую школу

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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