Все многодетные семьи получат земельные участки под строительство до 2023 года
Обязательный карантин для прибывших из-за рубежа отменен — землю для многодетных семей выделят до 2023 года — к электросети подключат 30 социально значимых учреждений — ТюмГУ откроет технологическую школу. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 13 августа — в обзоре URA.RU:
В регионе отменен карантин для приезжих
- В Тюменской области отменили обязательный двухнедельный карантин для граждан, приехавших из-за рубежа. Ранее все прибывшие из заграничных поездок были обязаны провести 14 дней на самоизоляции.
Многодетные семьи получат земельные участки
- Многодетные семьи Тюменской области будут обеспечены земельными участками до 2023 года. Губернатор Александр Моор заявил, что нуждающимся будут выделены земли федерального значения.
Детсады, школы и больницы обеспечат электричеством
- До конца 2020 года бесперебойное электропитание получат 30 детсадов, школ и больниц в Тюмени, Заводоуковске, Тобольске, Ялуторовске и других населенных пунктах.
Тюменский университет откроет технологическую школу
- Тюменский госуниверситет откроет первую в регионе школу национальной технологической инициативы. Этот проект станет частью реализации «третьей миссии» университета по развитию предпринимательских компетенций.
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