Расследование дела Фургала продлили до середины осени

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергея Фургала подозревают в участии в организации убийств Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Срок следствия по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продлен до 8 октября. Арестованный находится в СИЗО «Лефортово».

«Срок следствия по делу Фургала продлен до 8 октября», — передает ТАСС. Суд арестовал более трех миллионов рублей, а также две иномарки, принадлежащие экс-губернатору.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 9 июля и помещен под арест до 9 сентября, напоминает «Утро.ру». Его подозревают в участии в организации убийств в начале двухтысячных годов. В регионе начались массовые протесты, которые продолжаются более месяца. Жители края требуют, чтобы Фургала судили в Хабаровске открытым судом присяжных. Врио губернатора был назначен Михаил Дегтярев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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