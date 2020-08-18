Соловьев раскрыл личность белоруса, который обнажился в его эфире

Совершивший акт эксгибиционизма в прямом эфире передачи «Соловьев-Live» не имеет никакого отношения к бастующим сотрудникам БелАЗа. Об этом заявил ведущий программы журналист Владимир Соловьев.
«Он не рабочий БелАЗа. Пробили его социальные сети, он какой-то диджей, притом, судя по всему, из Америки», — цитирует агентство «Подъем» Соловьева. По его словам, звонивший является больным человеком.
Журналист добавил, что в прямых эфирах он работает уже много лет и привык к инцидентам. Он подчеркнул, что подобные выходки — удел оппозиции. Получить оперативный комментарий у Соловьева URA.RU не удалось.
Ранее, по информации телеканала 360, во время программы «Соловьев-Lve» телеведущий брал интервью у сотрудника БелАЗа. Соловьев поинтересовался у него, как проходит забастовка на заводе. На что звонивший сказал «сейчас покажу» и переместил камеру к своим гениталиям.
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