Что бы ни говорил президент Украины Владимир Зеленский о России, все, что происходит на харьковском направлении — вина киевских властей. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.
«Я не знаю, что говорил там глава государства украинского, знаю только, что, в конечном то итоге, это же их вина того, что происходит», — сказал Владимир Путин. Трансляцию конференции ведет телеканал «Россия-24».
Президент РФ также уточнил, что источником всего происходящего на Украине, в частности, прорыв ВС России в Харьковской области, является государственный переворот в стране. При этом глава государства подчеркнул, что планов брать Харьков у Москвы нет.
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