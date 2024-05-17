Путин объяснил Зеленскому причины прорыва ВС РФ под Харьковом

Путин: в ситуации на харьковском направлении виноваты украинские власти
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Владимир Зеленский (на фото) виновен в том, что происходит на Украине, сказал Владимир Путин
Владимир Зеленский (на фото) виновен в том, что происходит на Украине, сказал Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Что бы ни говорил президент Украины Владимир Зеленский о России, все, что происходит на харьковском направлении — вина киевских властей. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.

«Я не знаю, что говорил там глава государства украинского, знаю только, что, в конечном то итоге, это же их вина того, что происходит», — сказал Владимир Путин. Трансляцию конференции ведет телеканал «Россия-24».

Президент РФ также уточнил, что источником всего происходящего на Украине, в частности, прорыв ВС России в Харьковской области, является государственный переворот в стране. При этом глава государства подчеркнул, что планов брать Харьков у Москвы нет.

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Что бы ни говорил президент Украины Владимир Зеленский о России, все, что происходит на харьковском направлении — вина киевских властей. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай. «Я не знаю, что говорил там глава государства украинского, знаю только, что, в конечном то итоге, это же их вина того, что происходит», — сказал Владимир Путин. Трансляцию конференции ведет телеканал «Россия-24». Президент РФ также уточнил, что источником всего происходящего на Украине, в частности, прорыв ВС России в Харьковской области, является государственный переворот в стране. При этом глава государства подчеркнул, что планов брать Харьков у Москвы нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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