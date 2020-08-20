Полпред Цуканов даст установки губернаторам УрФО из Челябинска

Николай Цуканов вторую неделю подряд едет к Алексею Текслеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов 21 августа проведет в Челябинске Совет по социальной политике, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Главы регионов доложат полпреду о готовности к новому учебному году и вопросах профилактики COVID-19. Неделей раньше Цуканов проводил в Челябинске окружное совещание по выборам.

«Полпред заслушает доклады губернаторов о подготовке к новому учебному году с учетом принимаемых мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера. Совещание будет проходить в режиме ВКС. 1 сентября все школы УрФО, закрытые на карантин с начала пандемии, возобновляют очное обучение.

В Челябинске Цуканов и Текслер также побывают в Малой Сосновке (Сосновский район), где осмотрят площадку выделенную под строительство новой областной инфекционной больницы. На строительство этой больницы из регионального бюджета выделено 2,5 млрд рублей.

Цуканов 14 августа провел в Челябинске окружное совещание по выборам. В вступительном слове полпред призвал губернаторов готовиться ко второй волне коронавируса. Это совещание также проходило в режиме ВКС.