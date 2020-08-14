Цуканов поручил губернаторам готовиться ко второй волне COVID

Уральский полпред президента РФ Николай Цуканов призвал готовиться ко второй волне коронавируса. Такое заявление он сделал на совещании в Челябинске, передает корреспондент URA.RU.
«Осенью нельзя исключить вторую волну коронавируса. Регионам стоит подготовиться к этому с учетом заболевания ОРВИ и гриппом. Поручил провести вакцинацию, сформировать запасы вакцин и резервный коечный фонд», — сказал Николай Цуканов.
Как писало URA.RU, заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад. Власти объявили о разработке вакцины и начале прививочной кампании в октябре 2020 года. Между тем, в Екатеринбурге констатируют превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ в 1,5 — 2 раза. Некоторые наблюдатели высказывают мнение о сокрытии реальной коронавирусной статистики.
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