Цуканов поручил губернаторам готовиться ко второй волне COVID

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Николай Цуканов в Перинатальном центре и в лицее №11. Челябинск, цуканов николай, маска медицинская
Уральский полпред проводит совещание в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Уральский полпред президента РФ Николай Цуканов призвал готовиться ко второй волне коронавируса. Такое заявление он сделал на совещании в Челябинске, передает корреспондент URA.RU.

«Осенью нельзя исключить вторую волну коронавируса. Регионам стоит подготовиться к этому с учетом заболевания ОРВИ и гриппом. Поручил провести вакцинацию, сформировать запасы вакцин и резервный коечный фонд», — сказал Николай Цуканов.

Как писало URA.RU, заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад. Власти объявили о разработке вакцины и начале прививочной кампании в октябре 2020 года. Между тем, в Екатеринбурге констатируют превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ в 1,5 — 2 раза. Некоторые наблюдатели высказывают мнение о сокрытии реальной коронавирусной статистики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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