В Кремле отреагировали на санкции США против российских НИИ

США не могут жить без санкций и занимаются «неконкурентной борьбой», используя данное средство в отношении российских НИИ, разработавших первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это продолжение санкционной зависимости американской стороны — они не могут жить без санкций. Какой-то санкционный театр абсурда», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что Кремль не приемлет обвинений российских организаций в разработке химического или бактериального оружия.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, что «это очередной пример неприкрытой, оголтелой неконкурентной борьбы». Об этом свидетельствует то, что санкции введены также против 48-го ЦНИИ Минобороны РФ, который совместно с Центром имени Гамалеи занимался разработкой первой российской вакцины от коронавируса.
Американские санкции были введены в отношении центрального научно-исследовательского института №48 Минобороны РФ, а также екатеринбургского военного городка №19, на базе которого работает институт. Также под американские санкции попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Поводом для введения санкций послужили обвинения данных НИИ в работе над биологическим и химическим оружием.
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