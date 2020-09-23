Белорусские силовики поклялись в верности Лукашенко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко, лукашенко александр
Военные поклялись в верности президенту после инаугурации Александра Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

В Беларуси военнослужащие принесли клятву на верность главе республики Александру Лукашенко. Силовики заявили, что готовы защищать суверенитет страны, сообщают белорусские СМИ.

«Мы всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей Родины», — приводит «Ридус» текст клятвы военных. При этом силовики готовы служить как президенту, так и народу. Войска признали, что готовы не щадить сил и даже жизней, защищая родную страну.

Текст клятвы произнес министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Солдаты ответили ему троекратным «Ура!», после чего заиграл гимн республики. Клятва была принесена после инаугурации Лукашенко.

В соцсетях уже окрестили шестую инаугурацию Лукашенко «тайной», поскольку о ней не было никакой информации. В момент торжества к резиденции главы государства стянули спецтехнику.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...