Белорусские силовики поклялись в верности Лукашенко

Военные поклялись в верности президенту после инаугурации Александра Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Беларуси военнослужащие принесли клятву на верность главе республики Александру Лукашенко. Силовики заявили, что готовы защищать суверенитет страны, сообщают белорусские СМИ.

«Мы всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей Родины», — приводит «Ридус» текст клятвы военных. При этом силовики готовы служить как президенту, так и народу. Войска признали, что готовы не щадить сил и даже жизней, защищая родную страну.

Текст клятвы произнес министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Солдаты ответили ему троекратным «Ура!», после чего заиграл гимн республики. Клятва была принесена после инаугурации Лукашенко.

В соцсетях уже окрестили шестую инаугурацию Лукашенко «тайной», поскольку о ней не было никакой информации. В момент торжества к резиденции главы государства стянули спецтехнику.