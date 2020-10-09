09 октября 2020

Мясников перечислил бесполезные методы похудения

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Мясников. Москва
Мяников считает бесполезными многие процедуры для похудения Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Процедуры криолиполиз и липосакция являются бесполезными для похудения. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Убираются небольшие места, и надо понимать, что это тут же вернется, если за этим не следить и продолжать есть. Жир — это эндокринный орган, мы не до конца знаем функцию и биохимию», — цитирует Мясникова «Вечерняя Москва».

Более того, по мнению Мясникова, липосакция может быть опасна. Из-за процедуры может нарушиться электролитный баланс и отказать сердце. Также врач назвал «разводкой» вакуумные массажи. Он напомнил, что для ускорения обмена веществ необходимо больше двигаться и заниматься спортом.

Ранее Мясников развеял популярные мифы о здоровом питании. По его словам, люди, придерживающиеся здорового питания, употребляют большое количество вредной пищи. К ней относятся кефир, йогурт, кукурузные хлопья и смузи. Он объяснил, что кефиры из йогурты из магазина нельзя считать полезными, так как это продукты длительного срока хранения. Они не содержат пребиотиков, о которых зачастую написано на упаковке.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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