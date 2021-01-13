Ученые рассказали, почему 2021 год будет короче

Из-за ускорения вращения Земли 2021 год станет короче на одни сутки. Так считают ученые Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений.
«Последние десятилетия „вращательные“ сутки были длиннее атомных, и приходилось раз в полтора года добавлять секунду в шкалу времени. В последние четыре года продолжительность „вращательных“ суток почти сравнялась с продолжительностью атомных, и введение дополнительной секунды не потребовалось», — сообщает государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли, входящая в состав этого института. Слова ученых приводит радио Sputnik.
Ученые также отметили, что если ускорение вращения Земли продолжится, то секунду нужно будет не добавлять, а отнимать. По их словам, в 2020 году зафиксировано 28 самых быстрых дней за всю историю наблюдений — с 1960 года.
Пока российские ученые считают каждую секунду в году, американские ученые предложили ввести новый знак Зодиака. Тринадцатым знаком станет Змееносец (30 ноября — 18 декабря), он расположится между Скорпионом и Стрельцом.
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