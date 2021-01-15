Александр Мясников возмутился приговором суда по делу об убийстве возможного педофила Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал уфимского судью за жесткий приговор Владимиру Санкину, которому дали восемь лет строгого режима за избиение до смерти предполагаемого педофила. Своим мнением доктор поделился в Telegram.

«Знаете, что сделают в подобном случаи мои сибирские друзья? <…>. Повторится — пойдут и защитят. И сядут. Без возмущения. Потому что в наше правосудие давно уже никто не верит. Сделают своё мужское дело, точно зная, что их осудят. Но мужчинам иначе нельзя», — написал Мясников.

В следующем посте врач добавил, что любое судебное решение является прецедентом, сигналом для всех, что «так будет с каждым». «Но когда такой сигнал идёт против природы человека, когда он против нормальной морали, когда он вызывает отторжение и прямую ненависть (да, ненависть; говорю про себя), может, надо призывать к ответственности уже судей?», — добавил телеведущий.

В четверг житель Уфы Владимир Санкин получил наказание в виде лишения свободы за убийство предполагаемого педофила. Калининский районный суд приговорил его к восьми годами заключения. В январе прошлого года, как напоминает телеканал 360, к осужденному обратился 14-летний подросток, попросив помочь ему и его сверстнику, поскольку неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт перерос в драку, в результате которой 54-летний ранее судимый злоумышленник скончался от полученных травм.