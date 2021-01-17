17 января 2021

В ВОЗ раскрыли, как идет расследование происхождения коронавируса

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Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, лаборатория, анализы, защитный костюм, анализ, медицина, специалист, медицинские исследования, covid19, проведение анализов, вирусолог, противочумный костюм, коронавирус
На поиски источника коронавируса могут уйти годы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Международная группа ученых из десяти стран, включая Россию, работают в Китае над выяснением происхождения коронавируса. Однако расследование может занять годы. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«В эти дни международная группа ученых из десяти институтов и стран, включая Россию, начинают свою миссию в Китай, чтобы вместе со своими китайскими коллегами провести научные исследования происхождения вируса и проанализировать их […] На выяснение причин преодоления инфекционной болезнью барьера между животными и человеком могут уйти годы», — цитирует Вуйнович «Российская газета».

Она отметила, что для определения источника вируса необходимо провести целый ряд всеобъемлющих исследований на территории Китая и других стран. По словам Вуйнович, появление нового вируса в человеческой популяции — одна из самых сложных проблем, стоящих перед эпидемиологами.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай вовремя принял меры по нераспространению коронавируса, тогда как пандемия началась после отдельных вспышек заболеваемости в разных местах по всему миру. При этом китайские власти первыми сообщили об инфекции. Позже страна «была в авангарде борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации», добавляет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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