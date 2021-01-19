19 января 2021

Роспотребнадзор предупредил о нашествии тараканов на дома россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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«Запрещенная вечеринка» издательского дома «Банзай» г. Екатеринбург, мадагаскарский таракан, тараканьи бега
В одном календарном году два пика роста числа тараканов, сказала Светлана Рославцева Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В одном календарном году два пика роста числа тараканов, один из которых приходится на февраль. Об этом сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

«Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом», — сказала Рославцева в интервью радио Sputnik. По ее словам, тараканам нужные места, где есть вода, чтобы отложить яйца, а среднее развитие этих яиц может длиться примерно три месяца в зависимости от температуры.

Чтобы не допустить проникновение тараканов в квартиру необходимо перекрыть основные пути попадания в жилплощадь насекомых, советует Рославцева. Она рекомендует поставить сетки в вентиляционных отверстиях, которые есть на кухне и в ванной комнате.

Если насекомым все-таки удалось попасть в квартиру, то их не стоит пиретроидом, так как они устойчивы к основным инсектицидам, сказала специалист. Она выразила уверенность, что в этой ситуации помогут обычные пищевые приманки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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