Роспотребнадзор предупредил о нашествии тараканов на дома россиян

В одном календарном году два пика роста числа тараканов, один из которых приходится на февраль. Об этом сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.
«Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом», — сказала Рославцева в интервью радио Sputnik. По ее словам, тараканам нужные места, где есть вода, чтобы отложить яйца, а среднее развитие этих яиц может длиться примерно три месяца в зависимости от температуры.
Чтобы не допустить проникновение тараканов в квартиру необходимо перекрыть основные пути попадания в жилплощадь насекомых, советует Рославцева. Она рекомендует поставить сетки в вентиляционных отверстиях, которые есть на кухне и в ванной комнате.
Если насекомым все-таки удалось попасть в квартиру, то их не стоит пиретроидом, так как они устойчивы к основным инсектицидам, сказала специалист. Она выразила уверенность, что в этой ситуации помогут обычные пищевые приманки.
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