ВСУ пытаются атаковать беспилотниками города России: онлайн-трансляция

Собянин: уничтожен беспилотник, летевший на Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ атакует БПЛА территорию РФ
ВСУ атакует БПЛА территорию РФ Фото:

ВСУ предпринимают попытки атаки по Москве. В столичных аэропортах введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов. ВСУ с помощью БПЛА атаковали и Брянскую область. В результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю один человек погиб. Подробнее, где сбивают дроны ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.

19:24 «Силами ПВО на окраине Обнинска уничтожен БПЛА», — сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет.

19:13 Сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

19:11 Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву

18:55 Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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ВСУ предпринимают попытки атаки по Москве. В столичных аэропортах введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов. ВСУ с помощью БПЛА атаковали и Брянскую область. В результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю один человек погиб. Подробнее, где сбивают дроны ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU. 19:24 «Силами ПВО на окраине Обнинска уничтожен БПЛА», — сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. 19:13 Сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. 19:11 Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву 18:55  Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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