ВСУ пытаются атаковать беспилотниками города России: онлайн-трансляция

ВСУ предпринимают попытки атаки по Москве. В столичных аэропортах введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов. ВСУ с помощью БПЛА атаковали и Брянскую область. В результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю один человек погиб. Подробнее, где сбивают дроны ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.
19:24 «Силами ПВО на окраине Обнинска уничтожен БПЛА», — сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет.
19:13 Сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
19:11 Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву
18:55 Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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