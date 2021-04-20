Политологи: какой сигнал Зюганов дает Путину перед выборами в ГД

Геннадий Зюганов хочет получить голоса за счет пропаганды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пытается заслужить лояльное отношение Кремля и заработать политические очки перед выборами в Госдуму, говоря о возможных угрозах безопасности президента. Таким мнением с URA.RU поделились российские политологи.

«У КПРФ есть центр в лице Зюганова, который вынужден постоянно говорить какие-то лояльные вещи. Есть группа радикалов, типа Валерия Рашкина, которые занимаются тем, что Кремлю не нравится. Геннадий Зюганов и Юрий Афонин наоборот, говорят что-то позитивное. Вот так нивелируется отрицательное отношение к КПРФ», — сказал генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Политолог Сергей Маркелов отметил, что тема внешних угроз с точки зрения пропагандистского контента прекрасно работают и не только в России. В качестве примера он привел США, которые постоянно говорят о России и Китае, как о внешних врагах. «Тема защиты президента, тема актуализации угрозы президента — это следующий этап развития знаменитой фразы (спикера Госдумы — прим. ред.) Вячеслава Володина «есть Путин — есть Россия», — сказал Маркелов. Он отметил, что КПРФ зарабатывает 20% голосов с помощью собственной активности и остальные 80% за счет провалов других партий и кремлевских проектов.

Зюганов заявил, что Россию окружили со всех сторон и теперь суверенитету страны и президенту РФ Владимиру Путину грозит опасность. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что глава КПРФ оставит свой пост, передает телеканал 360. Ему на смену может прийти депутат Госдумы Юрий Афонин. В КПРФ произошел раскол из-за попыток некоторых коммунистов заработать дополнительные политические очки на протестной повестке, образовавшейся после задержания блогера Алексея Навального. Теперь одному из таких членов партии Рашкину грозит понижение.