Экс-глава МИД Украины придумал план по возвращению Крыма

Водная блокада Крыма позволит заставить Россию вернуть полуостров Украине. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Вопрос воды в Крым — это средство реально давить на Россию в вопросе «деоккупации», — приводит его слова «Обозреватель». Он считает, что если Киев возобновит подачу воды в регион, он фактически признает его как часть России.
Водную блокаду полуострова Украина начала весной 2014 года, когда он вошел в состав России. Киев перекрыл идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85% потребности региона в пресной воде. Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Червоненко считает, что за это Россия может обрушить любой сектор украинской экономики. По словам вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, в июле под Азовским морем начнут бурение скважин для поиска пресной воды для Крыма.
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