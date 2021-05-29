29 мая 2021

Гидрометцентр заявил о сильных заморозках в ряде регионов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревяшки. Нижневартовск, сосульки, зима, север, заморозки, мороз
До конца мая россиянам следует ждать заморозков Фото:

Ночные заморозки до трех градусов ожидаются в Республике Карелия, Ленинградской, Вологодской, Ярославской, Костромской, Тверской областях и по северу Поволжья до конца мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ряду регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов придется пережить заморозки. В Карелии 30 и 31 числа — заморозки до минус трех градусов, в Ленинградской, Вологодской Ярославской, Костромской, Тверской областях — до минус двух градусов, — рассказал он ТАСС. По словам Вильфанда, заморозки в ближайшие две ночи будут наблюдаться также на севере Приволжского федерального округа.

Также синоптики заявляли, что на севере и востоке Московской области утром 1 июня также возможны заморозки — температура опустится до нуля градусов, передает 360. Также стало известно, что после сильной жары холода придут и в Свердловскую область. Подует северный ветер, и местами температура воздуха опустится до минус 2 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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