18 июня 2021

Фанаты заподозрили Бузову в беременности. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сама певица не комментирует предположения поклонников Фото:

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео, где отчетливо видна ее изменившаяся фигура. Поклонники заметили, что артистка поправилась и сделали вывод, что звезда беременна.

Бузова активно делится с подписчиками фото с отдыха в Испании. На одном из последних теледива предстала в платье-комбинации с большим разрезом до бедер. Певица игриво опустила глаза вниз. Многие подписчики обратили внимание, что девушка заметно пополнела. «Я одна заметила животик на этой фотке и в сторис?», — спросила vlada.sofia в комментариях под фото. «Беременна?..», — написал пользователь под ником perikosh362.

«Она точно беременна. Но если беременна, я рада за нее», — выразила мнение boboevadilangez. Однако сама певица не дает комментариев по этому поводу.

В комментариях под постами поющей ведущей велась серьезная дискуссия. Вскоре в нее вмешались и хейтеры. Они заметили, что звезда, скорее всего, пиарится, нарочно «выпячивая» живот, ну или просто немного переела, передает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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