Российский спортсмен на Паралимпиаде побил мировой рекорд

Легкоатлет из России Владимир Свиридов завоевал золото на Паралимпиаде в Токио в толкании ядра. Спортсмен побил мировой рекорд.
Свиридов завоевал золото Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра. Лучший результат 31-летнего Свиридова — 16,67 метра, сообщает сайт паралимпийского движения. Свиридов превзошел свой же мировой рекорд на 35 сантиметров.
На втором месте спортсмен из Туниса Яссин Гениши, а на третьем легкоатлет из Германии Себастьян Дитц. Сборная России на Паралимпиаде занимает третье место в медальном зачете с 22 золотыми наградами, 12 серебряными и 33 бронзовыми.
Ранее спортсмен из Екатеринбурга Михаил Асташов выиграл вторую золотую медаль на Паралимпиаде, пишет сайт
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