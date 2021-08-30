30 августа 2021

Российский спортсмен на Паралимпиаде побил мировой рекорд

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Спортсмен выиграл золотую медаль в Токио (архивное фото) Фото:

Легкоатлет из России Владимир Свиридов завоевал золото на Паралимпиаде в Токио в толкании ядра. Спортсмен побил мировой рекорд.

Свиридов завоевал золото Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра. Лучший результат 31-летнего Свиридова — 16,67 метра, сообщает сайт паралимпийского движения. Свиридов превзошел свой же мировой рекорд на 35 сантиметров.

На втором месте спортсмен из Туниса Яссин Гениши, а на третьем легкоатлет из Германии Себастьян Дитц. Сборная России на Паралимпиаде занимает третье место в медальном зачете с 22 золотыми наградами, 12 серебряными и 33 бронзовыми.

Ранее спортсмен из Екатеринбурга Михаил Асташов выиграл вторую золотую медаль на Паралимпиаде, пишет сайт MK.RU. Он участвовал в шоссейной велогонке с раздельным стартом. Спортсмен выступает в классе C1, куда входят люди с ограниченными возможностями верхних и нижних конечной, а также наиболее тяжелыми неврологическими нарушениями, передает телеканал 360.

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