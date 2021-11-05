Врачи назвали способ вернуть вкусы и запахи после коронавируса

Не стоит избегать употребления привычных продуктов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Не нужно отказываться от продуктов, которые доставляют неприятные ощущения, после перенесенной коронавирусной инфекции, напротив, нужно продолжать употреблять их в пищу. Такой совет дала врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Если мы глазами понимаем, что это полезный продукт, но вкусовые сосочки воспринимают эту пищу извращенно, и запах кажется нам совсем другим, не надо отказываться от этого продукта. Нужно продолжать его употреблять — он поможет восстановиться самому организму после болезни и вернуть вкус и запах», — говорит Королева в разговоре с «Российской газетой».

Врач отметила, что искаженное восприятие вкуса и запаха у некоторых может продолжаться до года. Восстановиться после коронавируса помогут также натуральные продукты в щадящей обработке. «Из их состава можно получить всю гамму полезных компонентов, необходимых для восстановления организма. Украшайте вкус употребляемых блюд специями и ароматными травами, что, наряду с постковидной терапией, позволит вам восстановить обоняние и вернуть или обновить вкусовые ощущения», — советует Королева.

Ранее URA.RU сообщало, что ученые назвали 7 полезных свойств народного средства от COVID. По данным испанского журнала La Vida Lucida, для того, чтобы ощутить на себе целебные свойства имбиря, стоит употреблять продукт не менее одного раза в день.