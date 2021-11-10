Пушков: Киев ничего не сможет сделать Минску за позицию по Крыму

Украина не способна ничего сделать в ущерб Белоруссии из-за ее позиции по Крыму. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью РИА «Новости» заявил, что Белоруссия признает Крым российской территорией. На что пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко ответил, что такая позиция Минска приведет к непоправимы последствиям для украинско-белорусских отношений.
«Что же такого „непоправимого“ может сделать Белоруссии Украина? Отказаться от белорусской электроэнергии себе в ущерб? В этом украинские власти большие мастаки», — высказался о ситуации Алексей Пушков в своем telegram-канале.
Также сенатор задался вопросом, почему Киев не реагировал раньше? «Ведь глава МИД Белоруссии сказал ясно: ее позиция по Крыму такая же, как и была. А именно, „в реальности“ Минск и прежде считал Крым частью России», — заключил Пушков.
Ранее URA.RU сообщало, что в Белоруссии заявили о давнем признании Крыма российской территорией. Президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе РФ.
Подписывайтесь на URA.RU в