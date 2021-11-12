Мигранты из Белоруссии прорвались в Польшу. Видео

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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, заключение, тюрьма
Мигранты порвали ограждение на границе с Польшей Фото:
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Беспорядки на белорусско-польской границе

Группа мигрантов прорвалась из Белоруссии через границу на территорию Польши. Они продвигаются вдоль польского оборонительного заграждения.

О пересечении границы сообщает Sputnik.By. Сообщается, что группа повредила ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги». Движение мигрантов попало на видео, снятое полицейскими.

Кризис с участием мигрантом на белорусско-польской границе случился в начале недели. Нелегалы попытались взять ее штурмом, но были остановлены польскими пограничниками.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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