Пользователи TitTok выступили против QR-кодов
новость из сюжетаВ России повсеместно введут QR-коды
Россияне недовольны введением QR-кодов на территории страны. В попытках донести эту мысль до правительства РФ они специально не посещают торговые центры, даже имея возможность пройти. Об этом бойкоте они заявляют в TitTok.
«С QR-кодом принципиально не хожу в ТЦ и не собираюсь. К Новому году взвоют все торговые центры из-за отсутствия покупателей», — поделилась одна из пользовательниц TitTok.
Многие пользователи соцсетей заявили о намеренном игнорировании торговых центров…
…и отдают предпочтение заказам товаров через интернет
Россияне недовольны введением QR-кодов
Некоторые саркастично желают «удачи» владельцам ТЦ из-за того, что поток покупателей в магазинах уменьшился в связи с введение QR-кодов
А некоторые недоумевают, почему гнев населения пал на владельцев ТЦ, а не на правительство России
А кого-то просто веселит сложившаяся ситуация с QR-кодами и ТЦ
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