Медведев назвал ЕР ответственной за проблемы россиян

04 декабря 2021 в 16:09 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что единороссы работают с полной отдачей и не сдают позиций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партия «Единая Россия» на протяжении 20 лет брала на себя ответственность за решение самых сложных проблем в стране. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заключительном этапе юбилейного ХХ съезда партии 4 декабря. «Партия прошла большой путь и выдержала нелегкие испытания — брала на себя ответственность за решение самых тяжелых, застарелых проблем, принимала решения, которые были сложными, но не сдавала своих позиций даже в крайне непростых, кризисных обстоятельствах, работала с полной отдачей, чтобы обеспечить успешное развитие нашей страны, защитить ее от внутренних и внешних угроз. Делала все, чтобы жизнь миллионов людей стала комфортнее и благополучнее», — указал он. По словам Медведева, России удалось избежать сверхтяжелых последствий мировой пандемии коронавируса. «Я призываю „Единую Россию“ донести до максимального числа людей информацию о важности вакцинации от COVID», — подытожил он. В Москве состоялся заключительный этап съезда «Единой России». На нем был подведен итог работы партии за пять лет, а также утверждены планы дальнейшей работы. Также на этом юбилейном ХХ съезде партия подвела итоги сентябрьских выборов в Госдуму. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Партия «Единая Россия» на протяжении 20 лет брала на себя ответственность за решение самых сложных проблем в стране. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заключительном этапе юбилейного ХХ съезда партии 4 декабря. «Партия прошла большой путь и выдержала нелегкие испытания — брала на себя ответственность за решение самых тяжелых, застарелых проблем, принимала решения, которые были сложными, но не сдавала своих позиций даже в крайне непростых, кризисных обстоятельствах, работала с полной отдачей, чтобы обеспечить успешное развитие нашей страны, защитить ее от внутренних и внешних угроз. Делала все, чтобы жизнь миллионов людей стала комфортнее и благополучнее», — указал он. По словам Медведева, России удалось избежать сверхтяжелых последствий мировой пандемии коронавируса. «Я призываю „Единую Россию“ донести до максимального числа людей информацию о важности вакцинации от COVID», — подытожил он. В Москве состоялся заключительный этап съезда «Единой России». На нем был подведен итог работы партии за пять лет, а также утверждены планы дальнейшей работы. Также на этом юбилейном ХХ съезде партия подвела итоги сентябрьских выборов в Госдуму.