Среди версий произошедшего рассматривается отказ тормозов у автобуса (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Саратове автобус снес забор и вылетел на детскую площадку, он врезался в семь легковых автомобилей. В Минздраве региона сообщили, что пострадали восемь пассажиров.

«Автобус на огромной скорости пробил ограждение и вылетел на детскую площадку. Транспорт врезался в семь машин, когда останавливался», — передает «Пятый канал».

«Всего пострадало восемь человек, один, — мужчина 24 лет, — госпитализирован в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней тяжести. Один пострадавший от госпитализации отказался, ему оказана помощь на месте», — цитирует «Интерфакс» Минздрав региона.

Причина произошедшего неизвестна. Предполагается, что это могло произойти из-за отказа тормозов, либо водитель не справился с управлением из-за гололедицы и снегопада. В Следственном комитете проводят проверку.