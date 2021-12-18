Автобус в Саратове снес детскую площадку. Видео

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Среди версий произошедшего рассматривается отказ тормозов у автобуса (архивное фото) Фото:

В Саратове автобус снес забор и вылетел на детскую площадку, он врезался в семь легковых автомобилей. В Минздраве региона сообщили, что пострадали восемь пассажиров.

«Автобус на огромной скорости пробил ограждение и вылетел на детскую площадку. Транспорт врезался в семь машин, когда останавливался», — передает «Пятый канал».

«Всего пострадало восемь человек, один, — мужчина 24 лет, — госпитализирован в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней тяжести. Один пострадавший от госпитализации отказался, ему оказана помощь на месте», — цитирует «Интерфакс» Минздрав региона.

Причина произошедшего неизвестна. Предполагается, что это могло произойти из-за отказа тормозов, либо водитель не справился с управлением из-за гололедицы и снегопада. В Следственном комитете проводят проверку.

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В Саратове автобус снес забор и вылетел на детскую площадку, он врезался в семь легковых автомобилей. В Минздраве региона сообщили, что пострадали восемь пассажиров. «Автобус на огромной скорости пробил ограждение и вылетел на детскую площадку. Транспорт врезался в семь машин, когда останавливался», — передает «Пятый канал». «Всего пострадало восемь человек, один, — мужчина 24 лет, — госпитализирован в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней тяжести. Один пострадавший от госпитализации отказался, ему оказана помощь на месте», — цитирует «Интерфакс» Минздрав региона. Причина произошедшего неизвестна. Предполагается, что это могло произойти из-за отказа тормозов, либо водитель не справился с управлением из-за гололедицы и снегопада. В Следственном комитете проводят проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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