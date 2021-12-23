В регионе РФ перестали делать плановые операции без QR-кодов

Плановые операции в больнице Хабаровска стали проводить по QR-коду вакцинированного Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Хабаровской Краевой клинической больнице №1 проводят плановые операции только по QR-коду вакцинированного от коронавируса. Об этом рассказала заместитель главного врача больницы Ольга Молчанова.

«Плановая госпитализация проводится при наличии QR-кода, но та, что не может быть отсрочена, и из районов люди госпитализируются без этого. Данные меры приняты для профилактики заноса инфекции в стационар», — передает РИА «Новости» слова Молчановой.

По словам медика, на входе в больницу у россиян проверяют QR-коды. «При экстренной госпитализации QR-коды у пациентов не требуют, однако в приемном отделении по показаниям проводят тестирование на COVID», — подытожила она.

Госдума приняла в первом чтении федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. В ходе обсуждения закона у Володина возник конфликт с депутатами КПРФ, которые протестовали против законопроекта. Ранее совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественном транспорте, пишет RT.