В регионе РФ перестали делать плановые операции без QR-кодов

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Вакцина от Covid-19. Курган, поликлиника, медбрат, медицина, врач, больница, доктор, медработник
Плановые операции в больнице Хабаровска стали проводить по QR-коду вакцинированного Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Хабаровской Краевой клинической больнице №1 проводят плановые операции только по QR-коду вакцинированного от коронавируса. Об этом рассказала заместитель главного врача больницы Ольга Молчанова.

«Плановая госпитализация проводится при наличии QR-кода, но та, что не может быть отсрочена, и из районов люди госпитализируются без этого. Данные меры приняты для профилактики заноса инфекции в стационар», — передает РИА «Новости» слова Молчановой.

По словам медика, на входе в больницу у россиян проверяют QR-коды. «При экстренной госпитализации QR-коды у пациентов не требуют, однако в приемном отделении по показаниям проводят тестирование на COVID», — подытожила она.

Госдума приняла в первом чтении федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. В ходе обсуждения закона у Володина возник конфликт с депутатами КПРФ, которые протестовали против законопроекта. Ранее совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественном транспорте, пишет RT.

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В Хабаровской Краевой клинической больнице №1 проводят плановые операции только по QR-коду вакцинированного от коронавируса. Об этом рассказала заместитель главного врача больницы Ольга Молчанова. «Плановая госпитализация проводится при наличии QR-кода, но та, что не может быть отсрочена, и из районов люди госпитализируются без этого. Данные меры приняты для профилактики заноса инфекции в стационар», — передает РИА «Новости» слова Молчановой. По словам медика, на входе в больницу у россиян проверяют QR-коды. «При экстренной госпитализации QR-коды у пациентов не требуют, однако в приемном отделении по показаниям проводят тестирование на COVID», — подытожила она. Госдума приняла в первом чтении федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. В ходе обсуждения закона у Володина возник конфликт с депутатами КПРФ, которые протестовали против законопроекта. Ранее совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественном транспорте, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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